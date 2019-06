Juve, Mandzukic potrebbe partire: offerte da Cina e Germania

Mario Mandzukic potrebbe dire addio alla Juve. Per il croato ci sono offerte importanti dalla Cina e dalla Germania

Il futuro di Mario Mandzukic potrebbe non essere in bianco e nero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato potrebbe andar via, soprattutto nel caso in cui dovesse andare in porto il presunto scambio Icardi-Dybala.

Sul croato ci sarebbe l’interesse di alcuni club della Cina e della Germania, come il Borussia Dortmund. L’ultima decisione spetterebbe comunque al centravanti della Juve.