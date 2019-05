Juve: Matuidi e Can riempiono l’area quando manca Mandzukic

Quando alla Juve manca Mandzukic, a Matuidi e Emre Can viene chiesta presenza offensiva. Le mezz’ali diventano così gli attaccanti.

Mandzukic è reputato da Allegri il partner perfetto di Cristiano Ronaldo, in grado di riempire l’area quando il portoghese svaria (basta pensare ai suoi gol tramite stacco sul secondo palo). Quando però l’ex Bayern manca, viene chiesta alle mezz’ali un’adeguata presenza offensiva in mezzo, soprattutto nei frangenti in cui Ronaldo si allarga.

Lo si vede nella slide sopra. Cristiano Ronaldo a sinistra, con Matuidi e Emre Can al centro dell’area per raccogliere un possibile cross. Gli interni diventano quindi attaccanti.