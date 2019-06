Juve-Milan, duello di mercato per Sensi e Romagnoli: le ultime

Juve-Milan, duello di mercato tra le due società: interesse comune per Stefano Sensi del Sassuolo. E i bianconeri puntano Romagnoli

Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma già si assistono alle prime scaramucce per gli obiettivi comuni. Juve e Milan sarebbero pronti ad un autentico duello di mercato per Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo.

Il centrocampista è valutato 20-25 milioni, e secondo Goal.com la Juve potrebbe infastidire il Milan. I bianconeri sono interessati anche ad Alessio Romagnoli, capitano rossonero, ma il Milan non farà sconti.