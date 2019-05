L’addio di Allegri cambia le carte in tavola per Paulo Dybala: l’attaccante della Juventus potrebbe rimanere in bianconero

Cambia il futuro di Paulo Dybala con l’addio di Massimiliano Allegri? L’attaccante della Juventus, secondo Sky Sport, avrebbe chiesto la cessione in caso di conferma del tecnico ma con l’addio del toscano il futuro del numero 10 potrebbe cambiare.

Dybala attende la nomina del nuovo allenatore ma il suo addio non è scontato. La Juve lo lascerebbe andare solo in caso di offerta irrinunciabile e se non dovesse arrivare una grande proposta, il matrimonio tra Paulo e la Vecchia Signora potrebbe anche continuare.