Juve, Pjanic sfotte ancora Kean: il divertente post sui social – FOTO

Juve, Pjanic prende ancora in giro Kean per la sua esultanza da ballerino: il post sui social del bosniaco è esilarante – FOTO

Il clima in casa Juve è disteso dopo la rimonta ai danni del Milan. Protagonista ancora una volta Moise Kean: il giovane attaccante bianconero ha griffato anche questa vittoria, con un gol subentrando dalla panchina, su assist di Pjanic.

Quello tra il bosniaco e Kean è un rapporto particolare: l’aveva difeso contro il Cagliari, e preso in giro per l’esultanza da ballerino contro l’Empoli. Il centrocampista ex Roma scrive su Twitter: «Mentivo… L’assist è perché alla fine mi piace vederlo ballare».