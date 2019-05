Juve, Spinazzola: finta difesa a 3 per aiutare l’esterno bianconero

Juve, Spinazzola sta avendo tanta fiducia da Massimiliano Allegri dopo la partita con l’Atlético. Con soluzioni ad hoc per aiutarlo.

L’esterno Juve Leonardo Spinazzola sta ricevendo tanta fiducia da Massimiliano Allegri in questi mesi. Sia come quinto che come quarto. L’ex Atalanta è un giocatore con spiccate caratteristiche offensive, più ala che terzino.

Quando gioca De Sciglio, in avvio di azione si forma una difesa a 3. L’ex Milan fa il terzo difensore centrale, con Spinazzola molto più alto a dare ampiezza a sinistra. Come si vede nella slide sopra, la Juve assume le sembianze del 3142.