Juve, Mourinho rifila una stoccata ai bianconeri e a Cristiano Ronaldo: lo Special One è sicuro che Messi vincerà il Pallone d’Oro

Mourinho non perde mai occasione per rifilare una stoccata alla Juve. Dopo aver analizzato la sconfitta dei bianconeri in Champions, il tecnico ex Inter dice la sua sul prossimo Pallone d’Oro che secondo lui sarebbe già deciso.

Infatti lo Special One è sicuro che sarà Messi ad alzare il prestigioso trofeo: «Messi sta facendo una stagione fenomenale. Con la Juventus e soprattutto Cristiano Ronaldo fuori dalla Champions, Leo sa già che il Pallone d’Oro è lì pronto ad aspettarlo».