Juventus-Ajax streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Ajax streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019

Juventus-Ajax streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019. Martedì 16 aprile alle ore 21, all’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri sfida i ‘lancieri’ di Erik ten Hag per la conquista delle semifinali della competizione. Nella gara d’andata giocata ad Amsterdam mercoledì scorso, Ajax e Juventus hanno pareggiato per 1-1 con le reti di Ronaldo e Neres. Ai bianconeri, così, può bastare anche un pareggio per 0-0 per conquistare la qualificazione; l’Ajax sarà invece premiata solo in caso di vittoria o di pareggio con almeno 2 reti segnate (2-2, 3-3, ecc.). In caso di pareggio per 1-1 si procederà ai tempi supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. La squadra qualificata affronterà in semifinale la vincente della sfida Manchester-City-Tottenham.

Juventus-Ajax sarà trasmessa in diretta tv sul canale Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 252. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà poi possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Juventus-Ajax

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: martedì 16 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in diretta tv e streaming: Sky Sport Uno – NOW TV – Sky Go

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Juventus-Ajax, probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri, senza Chiellini e Mandzukic, dovrebbe schierare la sua formazione col 4-3-3: Szczesny in porta, Cancelo, Bonucci, Rugani e Alex Sandro in linea di difesa; a centrocampo, Emre Can è favorito dal 1′ su Bentancur per fare reparto con Pjanic e Matuidi. In avanti, probabile schieramento del tridente formato da Bernardeschi, Dybala (favorito su Kean) e Ronaldo.

AJAX – Ten Hag non può contare su Tagliafico (squalificato) e si è detto ottimista sull’utilizzo di de Jong dal 1′. ‘Lancieri’ così previsti in campo con un solo cambio rispetto alla gara d’andata: Onana in porta, Veltman, de Ligt, Blind e Mazraoui in linea di difesa; a centrocampo ecco Schone, van de Beek e de Jong. In avanti si scalda il tridente con Ziyech, Tadic e Neres.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Mazraoui; Schöne, van de Beek, de Jong; Ziyech, Tadic, Neres.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA