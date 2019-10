Juventus-Bologna, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Bologna streaming e probabili formazioni: i bianconeri di Sarri sfidano i rossoblù di Mihajlovic nell’anticipo dell’8ª giornata di Serie A

Acciuffata la vetta della classifica con la vittoria nel Derby d’Italia contro l’Inter, la Juventus di Maurizio Sarri riparte dopo la sosta per le Nazionali sfidando il Bologna di Sinisa Mihajlovic nell’anticipo del sabato sera dell’8ª giornata di Serie A. I bianconeri comandano la graduatoria imbattuti con 19 punti, mentre gli emiliani si trovano in 11ª posizione con 9 punti. Juventus-Bologna: la partita si giocherà sabato 19 ottobre 2019 alle ore 20.45 nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino.

La sfida Juventus-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN (Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!). Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire la gara sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN, inoltre, vedranno l’anticipo dell’8ª giornata di Serie A anche sul nuovo canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky). Per tutti gli altri clienti DAZN che avessero anche un abbonamento con Sky ci sarà comunque sempre la possibilità di vedere Juventus-Bologna in tv attraverso la app DAZN, presente sul decoder Sky Q. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Bologna

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 19 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: DAZN – DAZN1 (canale numero 209 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia



Le probabili formazioni

JUVENTUS – Sarri potrebbe ritrovare a disposizione i due terzini De Sciglio e Danilo dopo i rispettivi infortuni: tutti e due potrebbero trovar spazio nel reparto arretrato, dove tuttavia Cuadrado e Alex Sandro restano al momento favoriti nella linea a quattro con Bonucci e De Ligt inamovibili al centro. Sulla mediana Pjanic agirà da playmaker, con Khedira e Matuidi in vantaggio su Bentancur e Rabiot come mezzali. Davanti out anche Ramsey, sulla trequarti dovrebbe rivedersi al suo posto Dybala alle spalle del tandem composto da Higuain e Cristiano Ronaldo.

BOLOGNA – Mihajlovic ritrova a sinistra Dijks dopo l’infortunio e dovrebbe schierarlo dal 1′ nella difesa a quattro degli emiliani, con Mbaye che rileverà l’infortunato Tomiyasu a destra e al centro Bani favorito su Denswil per affiancare il brasiliano Danilo. Sulla mediana l’assenza pesante è quella del cileno Medel, squalificato e infortunato: dentro al suo posto Dzemaili accanto a Poli. Con Destro nuovamente k.o., Palacio guiderà l’attacco, mentre alle sue spalle agiranno l’ex Orsolini, Soriano e Sansone.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

