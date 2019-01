Giaccherini verso Juventus-Chievo: «Partita proibitiva»

Juventus-Chievo, una gara proibitiva secondo Emanuele Giaccherini: ecco le parole del grande ex in vista della sfida di Torino

Chievo a caccia di punti salvezza ma atteso dall’ostica trasferta di Torino contro la Juventus. Ecco l’analisi del grande ex Emanuele Giaccherini: «Sappiamo che con la Juventus sarà una partita proibitiva. Ce la giochiamo contro una delle squadre più forti in Italia e anche in Europa, quindi ognuno di noi dovrà dare il 110% e sperare che la Juve sbagli l’appuntamento. Ci sono già stati episodi di squadre già battute in partenza che poi hanno vinto inaspettatamente contro formazioni più forti».

Prosegue Giaccherini, parlando di Cristiano Ronaldo: «È forse il giocatore più forte al mondo, ma la Juve non è solo lui. È diverso dagli altri, quando riceve palla fa delle cose davvero speciali, si vede che è un giocatore che va oltre il campione», le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.