Juventus, Cristiano Ronaldo può lasciare senza la Champions League

Cristiano Ronaldo via dalla Juve senza Champions: lo scenario. L’addio a quel punto sarebbe probabile

Una Juventus senza Champions League nella stagione 2021/22 significherebbe con ogni probabilità dire addio a Cristiano Ronaldo. Tuttosport spiega come un mancato approdo dei bianconeri all’Europa che conta favorirebbe il divorzio dall’astro portoghese. Sia per una questione economica sia per un discorso di ambizioni personali di Ronaldo.

Una prospettiva che non farebbe felice nessuna delle due parti visto che sia il club sia CR7 vorrebbero continuare insieme.