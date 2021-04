Juventus, Cuadrado top assistman in Europa: il rinnovo è vicino

Juan Cuadrado è uno dei pilastri di questa Juventus e i bianconeri vogliono blindarlo con un rinnovo di contratto

Gioca sulla fascia Juan Cuadrado ma è perfettamente nel progetto Juventus. Come riferisce Tuttosport il colombiano è destinato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

In questa stagione Juan è al top nelle statistiche degli assist. Ne ha realizzati 14 come Kimmich (Bayern Monaco) e Bruno Fernandes (Manchester United). Guida la speciale classifica Thomas Muller del Bayern con 17, 16 per Kane e Son del Tottenham e De Bruyne del Manchester City. 15 per l’ex juventino Pogba.