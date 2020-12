Juventus-Fiorentina in tv e streaming: dove vederla

I bianconeri di Pirlo sfidano in casa i viola di Prandelli nell’anticipo della 14ª giornata di Serie A: dove vedere Juventus-Fiorentina

La Juventus di Andrea Pirlo sfida in casa la Fiorentina di Cesare Prandelli nell’anticipo della 14ª giornata di Serie A. I bianconeri, cui sono stati tolti i 3 punti a tavolino dopo la decisione del Collegio di garanzia del CONI, sono scivolati a -7 dalla vetta della classifica, e si trovano al 4° posto con 24 punti, i toscani sono invece sedicesimi con 11 punti e cercano risultati positivi per allontanare la zona retrocessione. Juventus-Fiorentina: la partita si giocherà martedì 22 dicembre 2020 alle ore 20.45 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino. La gara sarà arbitrata dal signor Federico La Penna di Roma 1.

La partita Juventus-Fiorentina sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Juventus-Fiorentina è stata affidata a Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Martedì 22 dicembre 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Allianz Stadium (Bergamo)

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1

