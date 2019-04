Juventus, infortunio Mandzukic: Allegri conferma, problemi al ginocchio

Allegri annuncia l’esclusione di Mandzukic dai convocati di Juventus-Ajax: problema al ginocchio per il croato

Allegri conferma in conferenza l’assenza di Mario Mandzukic. Il giocatore non sarà convocato in vista di Juventus-Ajax. Ecco le parole del tecnico:«Chiellini stasera mangia al tavolo coi dirigenti. Anche Mandzukic è out, ha un’infiammazione al ginocchio, è un problema al tendine rotuleo, ha provato a stringere i denti ma non ce l’ha fatta. Siamo un numero sufficiente per giocare contro l’Ajax»

