Juventus-Inter: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Inter, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Juventus e Inter in campo questa sera alle 20.30 per il Derby d’Italia. L’espressione fu coniata a fine anni ’60 dal noto giornalista Brera che voleva mettere in risalto la sfida tra le squadre più titolate d’Italia in quel momento. La Juventus negli ultimi 7 anni ha inflitto gravi distacchi ai nerazzurri: sono 230 i punti di distacco tra Juve e Inter. I bianconeri viaggiano a grandi ritmi anche in questa stagione e, prima del fischio d’inizio, sono 11 i punti di differenza tra la Juve (prima) e l’Inter (terza forza del campionato). Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Alex Sandro e Khedira e ritrova Emre Can, tornato nuovamente tra i convocati mentre Spalletti dovrà rinunciare agli infortunati Dalbert e Nainggolan. A tra poco con tutte le notizie e gli aggiornamenti, compresa la diretta live, di Juve-Inter.

Juventus-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Juventus-Inter: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Juventus-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Pochi dubbi di formazione per Massimiliano Allegri che dovrà sicuramente rinunciare ad Alex Sandro, Barzagli e Khedira oltre a Kean. Sulla fascia sinistra dovrebbe toccare a Cancelo con De Sciglio sulla destra. In mezzo ancora spazio a Bentancur, nonostante il problema alla schiena accusato negli ultimi giorni (l’uruguaiano dovrebbe giocare l’undicesima gara consecutiva dall’inizio). In avanti il tridente titolare, quello composto da Dybala, Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Luciano Spalletti dovrebbe schierare la formazione tipo con Vrsaljko ancora una volta in panchina. In mezzo ballottaggio Gagliardini-Vecino e Joao Mario-Borja Valero. In avanti confermato Perisic mentre sulla destra Keita è in lotta con Politano per l’ultima maglia da titolare.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Dybala. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Benatia, Douglas Costa, Cuadrado, Can, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Vrsaljko, Ranocchia, Miranda, Gagliardini, Borja Valero, Lautaro Martinez, Keita Balde, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti

Juventus-Inter Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.