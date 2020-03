Juventus-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Inter: i bianconeri di Maurizio Sarri sfidano i nerazzurri di Antonio Conte nel recupero della 26ª giornata di Serie A. All’Allianz Stadium si gioca a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus

All’Allianz Stadium di Torino va in scena il Derby d’Italia fra la Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte. Il big match, recupero della 26ª giornata di Serie A, si giocherà senza pubblico per rispettare le disposizioni decise dal Governo per arginare la diffusione del Coronavirus. Bianconeri secondi in classifica con 60 punti e una gara in meno, nerazzurri terzi a quota 54 con 2 gare da recuperare. Juventus-Inter: il Derby d’Italia si giocherà domenica 8 marzo 2020 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino e a porte chiuse, con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Juventus-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

La telecronaca di Juventus-Inter su Sky sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Juventus-Inter, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 8 marzo 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT SERIE A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata



Le probabili formazioni

JUVENTUS – Sarri ha un grosso dubbio in difesa fra De Ligt e Chiellini: il ballottaggio potrebbe vincerlo l’olandese, che se così fosse, farebbe coppia al centro con Bonucci. I terzini dovrebbero essere invece Danilo e Alex Sandro. Fra i pali il polacco Szczesny. A centrocampo torna a disposizione il tedesco Khedira ma partirà probabilmente dalla panchina: Pjanic sarà il regista, con Bentancur e Matuidi mezzali. In attacco va verso la conferma il tridente composto da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo. Partiranno dalla panchina Higuain, Ramsey e Bernardeschi.

INTER – Conte punterà in attacco sul tandem formato da Lukaku e Lautaro Martínez. A centrocampo la regia sarà affidata al croato Brozovic, con Vecino, che potrebbe spuntarla su Eriksen, e Barella che agiranno da mezzali. Sulle due fasce Candreva a destra (Moses è indisponibile per infortunio) e Young, in vantaggio su Biraghi, a sinistra. Dietro Bastoni potrebbe completare la difesa a tre accanto a Skriniar e De Vrij. In porta infine tornerà capitan Handanovic, ormai pienamente recuperato dopo l’infortunio al dito di una mano.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

