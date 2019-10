Juventus-Lokomotiv Mosca streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Lokomotiv Mosca streaming e probabili formazioni: Madama sfida in casa i russi nella 3ª giornata della fase a gironi

La Juventus di Maurizio Sarri, al comando del Gruppo D di Champions League assieme all’Atletico Madrid con 4 punti dopo le sfide con Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, sfida in casa la Lokomotiv Mosca di Yuri Semin, attualmente al 3° posto con 3 punti, nella 3ª giornata di gare. Juventus-Lokomotiv Mosca: la partita si giocherà martedì 22 ottobre 2019 all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Sarri dovrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori, schierati ancora una volta con il 4-3-1-2. Sulla trequarti Bernardeschi potrebbe essere preferito a Dybala, con Higuain accanto a Cristiano Ronaldo nel tandem d’attacco. A centrocampo, ai lati del regista Pjanic, dovrebbero agire ancora una volta Khedira e Matuidi. In difesa inamovibile la coppia centrale composta da Bonucci e De Ligt, mentre i terzini saranno Cuadrado e Alex Sandro. Fra i pali tornerà Szczesny al posto di Buffon. Semin dovrebbe invece schierare i russi con il 4-1-4-1. Tante le defezioni, soprattutto in attacco con Farfán, Smolov e Djordjevic indisponibili per infortunio: il riferimento offensivo sarà così il portoghese Eder. Fra gli infortunati anche il terzino sinistro titolare Rybus: al suo posto agirà Idowu.

La sfida di Champions League Juventus-Lokomotiv Mosca sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Lokomotiv Mosca

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Martedì 22 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (Grecia)



Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): Guilherme; Ignatijev, Höwedes, Corluka, Idowu; Murilo; Al. Miranchuk, Barinov, Krychowiak, João Mario; Eder. All. Semin

