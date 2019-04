Nononostante una buona prestazione, il Milan torna da Torino con 0 punti, Bakayoko incita i compagni: «Dobbiamo continuare così»

Partita sfortunata per il Milan di Gennaro Gattuso all’Allianz Stadium di Torino. I rossoneri hanno ben giocato contro la capolista Juventus, ma alla fine sono usciti sconfitti per 2-1. Non sono mancati però gli episodi arbitrali sfavorevoli, come il rigore negato dall’arbitro Fabbri su tocco col braccio di Alex Sandro in area, parso evidente. A fine partita così Tiemoué Bakayoko, fra i migliori in campo per i rossoneri, ha polemizzato sulla direzione di gara con un post sul suo profilo Instagram.

«Match di grande intensità, – ha scritto il centrocampista francese – peccato che l’arbitro non abbia tenuto il passo. Ragazzi, dobbiamo continuare così. Forza Milan». Con la sconfitta contro la Juventus salgono a 3 le sconfitte collezionate dal Milan nelle ultime 4 giornate, totalizzando un solo punto e rischiando di farsi riprendere dalle agguerrite inseguitrici per la zona Champions.