Il calciatore della Juventus, Miralem Pjanic, ha fatto visita quest’oggi ai bambini della Scuola Calcio Sisport – FOTO

Pjanic non sarà presente domani contro la Lazio in quanto momentaneamente indisponibile per infortunio. Il calciatore della Juventus, che non sarà quindi nella rosa di Massimiliano Allegri, ha pensato di far visita quest’oggi ai tanti bambini presenti a Vinovo per l’evento della Scuola Calcio Sisport. Nel corso della giornata, i bambini 2013 hanno giocato con il bianconero, un sogno che si avvera per i tanti piccoli presenti.