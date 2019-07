Juventus, si presenta De Ligt: poi (quasi) tutti in volo per l’Asia. Dopo la conferenza stampa dell’olandese la partenza per la tournée

Si è fatto tanto attendere ma alla fine è arrivato. Matthijs de Ligt, il colpo grosso dell’estate della Juventus, sarà presentato questa mattina (ore 10) all’Allianz Stadium. L’olandese risponderà alle sue prime domande da bianconero prima di partire, insieme al resto della squadra, per l’Asia. Nel menù c’è la tournée che vedrà i bianconeri affrontare nell’ordine Tottenham, Inter e la selezione del Team K-League.

Non dovrebbero imbarcarsi Douglas Costa, Aaron Ramsey e Marko Pjaca, alle prese con lo smaltimento dei rispettivi infortuni. Così come Mattia Perin, il cui trasferimento al Benfica slitterà di qualche mese per permettere al giocatore di recuperare dall’operazione alla spalla destra. Sorprendentemente anche Sami Khedira potrebbe non far parte della spedizione. Un’assenza che, salvo guai fisici dell’ultimo minuti, dovrebbe essere riconducibile a un imminente addio del tedesco. Capitolo a parte per Giorgio Chiellini: le condizioni del capitano saranno valutate nell’allenamento mattutino.