Juve, contro l’Empoli potrebbe arrivare l’ennesimo record allo Stadium

Juventus, contro l’Empoli potrebbe arrivare l’ennesimo record all’Allianz Stadium, ovvero il 500esimo gol dell’era Allegri

Sabato pomeriggio, contro l’Empoli, potrebbe arrivare l’ennesimo record della Juve nell’era Allegri. I bianconeri sono a quota 498 gol da quando l’allenatore livornese ha preso il posto di Antonio Conte sulla panchina della Juve. E probabilmente questo record sarà raggiunto già contro l’Empoli, allo Stadium.

Il podio dei marcatori dell’era Allegri vede due giocatori ancora in rosa, mentre l’altro ha lasciato la Juve in estate. Sul gradino più alto del podio troviamo Paulo Dybala (77 gol), in seconda posizione Gonzalo Higuain, con 55 reti. Sul gradino più basso del podio Mario Mandzukic, a quota 43 gol.