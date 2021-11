Juventus, Verona è stato uno choc per Allegri: le motivazioni del ritiro

La sconfitta di Verona è stata uno choc per Allegri, ecco le motivazioni dietro al ritiro della Juventus

Quella di Verona è stata una sconfitta choc per tanti alla Juventus, da Allegri alla dirigenza passando per lo staff. Dopo la partita e al primo giorno nel ritiro alla Continassa lo stesso allenatore bianconero ha ribadito più volte la sua delusione, sottolineando duramente errori e cose da non ripetere.

Il ritiro quindi è arrivato sia per risistemare ciò che non va, ma anche per ritrovare le giuste ruotazioni interne per gestire al meglio le forze di una squadra che ora sembra spompa.