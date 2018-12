Juventus-Roma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Roma, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si chiude con il botto questa 17ª giornata di Serie A, con il posticipo delle 20:30 che mette di fronte Juventus e Roma, in un match che nella storia recente del nostro calcio è sempre più sentito, essendo stato anche decisivo ai fini dello scudetto in più di un occasione. La Juve di Allegri viaggia lanciatissima con 15 vittoria e 1 pareggio in 16 giornate e ha già accumulato un ampio margine sulle inseguitrici. Toccherà alla Roma tentare l’impresa di riaprire un campionato che sembra già scritto. I giallorossi, nonostante la vittoria con il Genoa, non sono in ottima forma, ma sono proprio partite come questa che possono ridare la carica a tutto l’ambiente e rilanciare una stagione fin qui molto complicata.

Juventus-Roma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle 20.30

Juventus-Roma: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Roma! Novità Bonucci nella formazione di Allegri che prende il posto di Benatia. Tutto confermato negli altri reparti. Per quanto riguarda la Roma, nessuna novità nell’11 titolare!

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Florenzi; Schick. Allenatore: Di Francesco

Juventus-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Allegri deve fare a meno di Cancelo sulla fascia destra, che verrà sostituito da Mattia De Sceglio nella linea difensiva composta da Benatia, Chiellini e Alex Sandro, schierata davanti a Szczesny. Centrocampo a tre formato da Pjanic, Matuidi e Bentancur. In avanti invece spazio alla fantasia di Dybala, insieme ai muscoli e al talento di Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

Di Francesco invece torna al 4-2-3-1 dopo gli esperimenti di domenica scorsa. Torna Schick al centro dell’attacco, con Dzeko che è recuperato ma solo per la panchina. Alle spalle del ceco le solite certezze Under-Zaniolo e il capitano Alessandro Florenzi. In mediana ecco Nzonzi e Cristante, in gol da due gare consecutivamente. Completano la rosa Manolas e Fazio centrali davanti ad Olsen, con i due terzini che saranno Santon e Kolarov.

Juventus-Roma Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.