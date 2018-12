Juventus-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Roma streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Roma è il posticipo della 17ª giornata della Serie A 2018/2019. Calcio d’inizio sabato 22 dicembre alle ore 20,30 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri guidati da Massimiliano Allegri, primi in classifica con 46 punti e unica squadra ancora imbattuta del campionato, sono reduci dalla vittoria nel derby ai danni del Torino; più indietro i giallorossi(24), proveniente dal successo casalingo sul Genoa e alla ricerca di punti per le posizioni europee. I precedenti totali giocati in Serie A tra Juve e Roma sono 168: bilancio a favore dei bianconeri con 80 vittorie, 49 pareggi e 39 successi romani. Nella scorsa stagione, vittoria bianconera per 1-0 all’Allianz Stadium e, nella gara di ritorno, pareggio per 0-0 all’Olimpico.

Juventus-Roma sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca in diretta della gara sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Juventus-Roma

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 22 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia)

Juventus-Roma, probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri non può contare sugli infortunati Cancelo, Cuadrado e Barzagli mentre ritrova Khedira e Bentancur, rientrante dalla squalifica. Almeno tre dubbi di formazione per l’allenatore bianconero: in linea di difesa, Bonucci è favorito su Benatia, a centrocampo è ballottaggio Bentancur-Can e, in avanti, Dybala dovrebbe partire titolare riservando la panchina a Douglas Costa. Così, bianconeri in campo con Szczesny tra i pali, De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in linea di difesa; a centrocampo ecco Matuidi, Bantancur e Pjanic. In attacco, Dybala a supporto di Mandzukic e Ronaldo.

ROMA – Di Francesco recupera Florenzi e deve valutare le condizioni di De Rossi, El Shaarawy, Dzeko e Lorenzo Pellegrini. Possibile 4-2-3-1 giallorosso con Olsen in porta, Santon, Manolas, Fazio e Kolarov in linea di difesa; in mezzo al campo si scaldano Cristante e Nzonzi. Florenzi dovrebbe essere impiegato sulla trequarti insieme a Zaniolo e Kluivert; in avanti, Schick è pronto a giocare da unica punta.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Schick.

