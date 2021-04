Juventus, Ronaldo criticato: «Non ci prova e non segue la squadra»

Cristiano Ronaldo non ci sarà a Bergamo: piovono le critiche sul portoghese per il suo atteggiamento verso la squadra

La Stampa questa mattina ricostruisce così la vicenda del forfait di Cristiano Ronaldo con l’Atalanta per un problema al flessore.

«Le 9 gare da titolare in 33 giorni tra club e nazionale hanno evidentemente lasciato il segno sui muscoli del 36enne fuoriclasse portoghese, ma la fermata è a sorpresa. Perché in settimana nessun allarme era scattato alla Continassa per le condizioni fisiche di CR7, mercoledì ha fatto un lavoro di scarico e giovedì si è allenato regolarmente con la squadra, mentre lo stesso giocatore ha dato la sensazione di volersi tirare indietro. Ieri non ha provato nella rifinitura e oggi non sarà neanche in panchina, quando altri compagni infortunati sono comunque andati in trasferta per spirito di squadra».