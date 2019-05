Juventus U23, Mavididi: «L’esordio in prima squadra è indimenticabile»

L’attaccante della Juventus U23 Mavididi ha parlato dell’approdo in bianconero e della gioia dell’esordio in prima squadra

È stata una stagione importante per Mavididi, il giocatore della Juventus U23 che dopo essere passato in bianconero ha trovato anche l’esordio in prima squadra. L’inglese ha raccontato le sue emozioni alla BBC.

TRASFERIMENTO ALLA JUVE – «Quando mi ha chiamato la Juve è stato bellissimo. Ho parlato con uno scout che mi ha detto di avermi seguito per tre anni, mi è piaciuto quello che ci siamo detti. Quando la Juve ti vuole come puoi rifiutarla? Non ci ho pensato due volte. Mi piaceva il progetto, pensavo che sarei solo potuto migliorare, allenarmi con grandi calciatore e imparare più che potevi. È stata un’opportunità grandiosa e l’ho colta».

ESORDIO – «Mi ricordo che prima delle partita Allegri mi ha chiesto se fossi pronto. Al 69′ sono entrato in campo e ho fatto il mio debutto, è un giorno che non dimenticherò mai».