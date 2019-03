Juventus-Udinese 2-0: risultato e cronaca in diretta live

Juventus-Udinese, 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Juventus e Udinese in campo per la 27ª giornata di Serie A. Grande attesa per la sfida di questa sera che potrebbe proiettare la Juve, almeno momentaneamente, a +19 sul Napoli. Sfida importante anche per l’Udinese che, dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Bologna, vuole ampliare maggiormente il suo margine sulla terzultima. Duecentesima partita allo Stadium per la Juve. Massimiliano Allegri dovrebbe optare per un largo turnover, lasciando fuori Cristiano Ronaldo, Bonucci e Chiellini ma non solo. Out gli infortunati Khedira, Douglas Costa e Cuadrado e gli squalificati Cancelo e Pjanic. Nicola invece dovrà fare a meno dello squalificato Mandragora e degli infortunati Badu, Barak, Behrami, D’Alessandro e Samir. Restate collegati per tutti gli aggiornamenti e la diretta live sulla sfida tra Juventus e Udinese.

Juventus-Udinese: tabellino

MARCATORI: 11′ pt, 39′ pt Kean (J)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Caceres, Barzagli (25′ pt Bonucci), Rugani; Spinazzola, Emre Can, Bentancur, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chellini, Kastaons, Nicolussi-Caviglia, Mavididi, Dybala, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck (25′ pt Opoku); Ter Avest, Stryger, Wilmot (1′ st Lasagna), Fofana, Zeegelaar; Pussetto, De Paul. A disposizione: Perisan, Nicolas, Okaka, Ingelsson, Micin, Sandro, Bocic. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Chiffi della sezione di Padova

NOTE: AMMONITI: Stryger-Larsen, Pussetto, Opoku (U)

Juventus-Udinese: diretta live e sintesi

12′ – Lancio di Alex Sandro, Spinazzola prova il gran destro al volo ma non colpisce bene il pallone.

8′ – Ammonito Opoku: entrata su Kean che lo aveva saltato. Diffidato, non ci sarà contro il Napoli.

5′ – Giallo per Pussetto: dura entrata, in ritardo, su Alex Sandro.

2′ – Uscita non perfetta di Musso: Bernardeschi calcia di prima intenzione ma non trova la porta. L’arbitro però ha fermato il gioco per un fallo di Kean sul portiere.

1′ – Inizia il secondo tempo. Cambio nell’Udinese: fuori Wilmot, dentro Lasagna.

SINTESI PRIMO TEMPO – ‘Classica’ partita in terra italiana per la Juventus, anche se in formazione rimaneggiata: i bianconeri vanno al piccolo trotto e trovano i due gol premendo sull’acceleratore. Grande serata per Moise Kean, autore di una splendida doppietta. Serata da dimenticare invece per tanti friulani, a cominciare da Wilmot e Fofana.

45’+2 – FINE PRIMO TEMPO.

45′ – Due minuti di recupero.

44′ – Ci prova Fofana ma la sua conclusione finisce in curva.

39′ – GOL DELLA JUVENTUS! Grandissima azione personale di Moise Kean che supera Opoku e con la punta batte Musso, sfruttando anche una leggera deviazione di Wilmot. Errore di Fofana a inizio azione.

27′ – Ammonito Stryger-Larsen: il danese ha colpito il pallone con una mano nel tentativo di far gol a Szczesny.

25′ – Doppia sostituzione: nella Juve dentro Bonucci e fuori Barzagli, nell’Udinese fuori Nuytinck e dentro Opoku.

25′ – Problemi anche per Nuytinck: il difensore ha accusato un problema al polpaccio.

24′ – Brutte notizie per la Juventus: si è fatto male Barzagli. Il difensore ha chiesto il cambio. Pronto a entrare Bonucci.

20′ – Ci prova anche Bernardeschi: gran controllo e tiro di prima intenzione, palla alta.

17′ – Calcio d’angolo per la Juventus: deviazione di Rugani, palla fuori non di molto.

11′ – GOL DELLA JUVENTUS! Palla giocata male in uscita da Wilmot, Alex Sandro se ne va sulla sinistra e mette un gran pallone al centro per Kean che batte Musso di prima intenzione.

7′ – Ritmi bassi in questo avvio. La Juve ci prova con Bernardeschi ma Musso blocca sicuro.

2′ – Juve con la difesa a 3: prove generali per martedì?

1′ – E’ iniziata la sfida.

Squadre in campo. Tra poco il fischio d’inizio.

Diretta live dalle ore 20.30

Juventus-Udinese: formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Alex Sandro. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chellini, Bonucci, Kastaons, Nicolussi-Caviglia, Mavididi, Dybala, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Stryger, Wilmot, Fofana, Zeegelaar; Pussetto, De Paul. A disposizione: Perisan, Nicolas, Opoku, Okaka, Ingelsson, Micin, Lasagna, Sandro, Bocic. Allenatore: Nicola.

Juventus-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

Massimiliano Allegri dovrebbe optare per un largo turnover, lasciando fuori Cristiano Ronaldo, Bonucci e Chiellini ma non solo. Out gli infortunati Khedira, Douglas Costa e Cuadrado e gli squalificati Cancelo e Pjanic. Il tecnico dovrebbe rinunciare anche a Mandzukic e Dybala, puntando in attacco su Bernardeschi, Kean e Alex Sandro. Nicola invece dovrà fare a meno dello squalificato Mandragora e degli infortunati Badu, Barak, Behrami, D’Alessandro e Samir. Probabile 3-5-2 con De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck a comporre il pacchetto difensivo arretrato. In avanti la coppia argentina De Paul–Pussetto.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Alex Sandro. A disp.: Perin, Pinsoglio, Chellini, Bonucci, Kastaons, Nicolussi-Caviglia, Mavididi, Dybala, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Sandro, Larsen, Zeegelaar; Pussetto, De Paul. A disp.: Nicolas, Perisan, Wilmot, Ingelsson, Opoku, Micin, Bocin, Okaka, Lasagna. Allenatore: Davide Nicola.

Juventus-Udinese: precedenti

Sono 89 i precedenti tra Juventus e Udinese. L’ago della bilancia pende nettamente dalle parti dei padroni di casa, vincitori in ben 60 occasioni. Sono stati 17 i pareggi mentre sono state 12 le vittorie dei friulani. Ben 184 le reti della Juve, 71 quelle dei friulani. Sono stati 44 i precedenti a Torino: 33 vittorie per la Juventus, 4 i pareggi e 7 le sconfitte. L’Udinese è stata una delle 9 squadre a violare l’Allianz Stadium. Negli ultimi 12 anni, l’Udinese ha vinto a Torino una volta ogni 4 anni: 2007, 2011 e 2015.

Juventus-Udinese: arbitro

La direzione di Juve-Udinese sarà affidata a Daniele Chiffidella sezione di Padova. Sarà coadiuvato nella direzione dagli assistenti Vivenzi e Liberti. Il quarto uomo sarà invece Pillitteri, mentre la direzione del Var sarà affidata alla discrezione di Pasqua e Tolfo. Un solo precedente tra Chiffi e la Juve, la vittoria per 2-1 in casa contro il Sassuolo a inizio campionato. Due invece i precedenti tra l’arbitro patavino e i bianconeri friulani: Chievo-Udinese 1-1 dello scorso anno, Udinese-Novara 3-1 in Coppa Italia nel 2015.

Juventus-Udinese Streaming: dove vederla in tv

