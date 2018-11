Juventus-Valencia streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Valencia streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida per la 5ª giornata della Champions League 2018/2019

Per la quinta giornata della Champions League 2018/2019, all’Allianz Stadium di Torino si gioca Juventus-Valencia. Nella competizione continentale, i bianconeri sono reduci dalla sconfitta interna col Manchester United di inizio mese e guidano la classifica del Gruppo H con 9 punti davanti agli inglesi (7), il Valencia (5) e lo Young Boys (1). Alla squadra di Allegri basta così un pareggio contro gli spagnoli per centrare la qualificazione agli ottavi di finale; i ‘Pipistrelli’ guidati da Marcelino devono invece puntare al bottino pieno per alimentare le residue speranze di passaggio del turno. Fischio d’inizio martedì 27 novembre alle ore 21 all’Allianz Stadium, dirige l’arbitro scozzese William Collum.

Juventus-Valencia sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 dello Sky Box) e – anche in pay-per view – sul canale 253 di Sky Sport. La sfida potrà essere seguita dagli abbonati anche in streaming tramite l’app Sky Go disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. L’incontro di Champions League sarà dispionibile anche per gli abbonati di NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Juventus-Valencia potrà essere seguita anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Deejay, e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Juventus-Valencia

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: martedì 27 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming: Sky Sport Football – NOW TV – Sky Go – Sky Sport

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: William Collum (Scozia)

Juventus-Valencia probabili formazioni

JUVENTUS – Dopo le varie turnazioni viste contro la Spal, Allegri dovrebbe tornare a schierare i titolari. Così, verso un 4-3-3 bianconero con Szczesny in porta, Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in linea di difesa; a centrocampo – assenti Can e Khedira, con Bernardeschi da valutare – sono pronti Pjanic, Bentancur e Matuidi. Per il tridente d’attacco si scalda Dybala, pronto a rientrare e far reparto con Cristiano Ronaldo e Mandzukic.

VALENCIA – Marcelino conta le assenze di Piccini, Cheryshev e Garay. Spagnoli verso il collaudato 4-4-2 con l’ex Neto tra i pali, Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby e Gaya in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Soler, Parejo, Kondogbia e Guedes. In attacco, si scalda la coppia formata da Rodrigo e Santi Mina.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

PROBABILE FORMAZIONE VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Diakhaby, Gabriel Paulista, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Santi Mina.