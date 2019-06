Juventus Woman, Braghin a lavoro per rinforzare l’organico

Il mercato della Juventus Woman entra nel vivo: il direttore Braghin è a lavoro per migliorare l’organico bianconero

Si inizia a muovere il calciomercato dalla Juventus Woman. Il direttore Stefano Braghin è a lavoro per potenziare un organico in grado di saper conquistare, nella stagione appena conclusa, Scudetto e Coppa Italia. Il lungo infortunio di Cecilia Salvai costringe la società a intervenire nel reparto difensivo: piacciono Sousa del Bordeaux e Rafferty del West Ham.

Come fatto sapere da Juventusews24.com, la separazione con Petronella Ekroth dovrebbe essere assodata. Per lei si profila un ritorno in Svezia. Saluteranno anche Nick e Sanderson, e per rimpiazzarle si seguono Jakobsson e Cayman entrambe del Montpellier. Valentina Giacinti destinata a rimanere in bianconero: smentite le voci che la volevano alla Roma.