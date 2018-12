Karius, ancora tu: 2 papere nell’ultima gara del 2018 col Besiktas – VIDEO

L’ex portiere del Liverpool, Loris Karius, sbarcato in Turchia con il Besiktas, chiude un 2018 da incubo con 2 papere contro il Kasimpasa.

Finisce nel peggiore dei modi un annus horribilis per il portiere tedesco Loris Karius. L’estremo difensore, dopo aver inciso in negativo nella sconfitta del Liverpool nella finale dell’ultima Champions League con 2 gravi errori contro il Real Madrid, ci è ricascato in Turchia, compiendo 2 papere clamorose nella storica sconfitta per 4-1 del suo Besiktas sul campo del Kasimpasa.

Il portiere della squadra di Istanbul prima ha propiziato il gol del 2-0 dei padroni di casa con un’uscita in ritardo e un tocco che ha spalancato di fatto la porta a Mbaye Diagne. Poi l’errore più grave: sul risultato di 3-1 per il Kasimpasa, l’estremo difensore non intercetta una conclusione centrale tutt’altro che irresistibile di Pavelka. Per il Besiktas arriva così la sesta partita consecutiva senza vittorie, con i bianconeri che chiudono il 2018 con un poco esaltante 6° posto nella Super Lig. Per Karius è presto arrivato anche lo sberleffo dei social, la degna conclusione di un anno per lui da dimenticare.

Kasımpaşa Beşiktaş önünde Mbaye Diagne'nin golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

