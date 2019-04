L’Inter vuole Moise Kean. Marotta ha incontrato Raiola per prenderlo a zero o in uno scambio con Mauro Icardi

Clamorosa indiscrezione di calciomercato riportata dal Corriere dello Sport: l’Inter è sulle tracce di Moise Kean! Beppe Marotta lo conosce molto bene e ne avrebbe parlato con Mino Raiola in un incontro recente avvenuto a Milano. Una voce di calciomercato che potrebbe scombussolare i piani della Juventus, in trattative con l’agente per il rinnovo del contratto del classe 2000. L’accordo con i bianconeri scadrà nel 2020 e l’Inter vorrebbe fare uno sgarbo alla Juventus, prendendo Kean a parametro zero tra più di un anno. Difficilmente a Torino si lasceranno scappare il ragazzo e per questo si parla di un possibile scambio.

La Juve potrebbe lasciar andare Moise per avere in cambio Mauro Icardi o Milan Skriniar, quest’ultimo fresco di rinnovo del contratto (è stata trovata l’intesa ma non c’è ancora l’annuncio ufficiale). a Juventus lavorerà per blindare in tempi brevi il suo baby fenomeno, ma se non ci riuscirà, prima di perderlo a parametro zero, potrebbe decidere di inserirlo in un’operazione di calciomercato. Saltato lo scambio con Dybala, difficile quello con Higuain, Inter e Juve potrebbero lavorare a una maxi-operazione con Kean e uno tra Icardi e Skriniar, quest’ultimo vero obiettivo dei bianconeri.