Klopp e lo spettro delle 6 finali perse: la spursiness per sfatare il tabù

Klopp e lo spettro delle 6 finali perse: il tecnico tedesco del Liverpool vuole approfittare della spursiness per sfatare il tabù

6 finali perse negli ultimi 5 anni, ma l’inguaribile ottimista Jurgen Klopp non pare preoccupato nella conferenza stampa di presentazione dell’ultimo atto della Champions League contro il Tottenham. I precedenti però, per il tecnico tedesco, sono davvero terrificanti. La maledizione inizia nel 2013 quando il suo Borussia Dortmund viene sconfitto in finale di Champions dal Bayern Monaco.

Nel 2014 e nel 2015 le batoste in Coppa di Germania contro Bayern Monaco e Wolsfburg, seguite da altri due smacchi nel 2016, con Coppa di Lega inglese ed Europa League perse nell’arco di pochi giorni. L’ultima disfatta e la finale dello scorso anno contro il Real Mardid. Ora il Tottenham, anche se Jurgen e il suo Liverpool avranno un alleato in più. Quale? La spursiness, ovvero la proverbiale e storicia caratteristica del Tottenham di venire meno nel momento più importante.