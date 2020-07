Klopp: «Il ko con il City ci serva di lezione» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta del Liverpool contro il Manchester City

Una sconfitta, seppur indolore, per 4-0 rimane sempre difficile da digerire. Anche se sei il Liverpool dei record che si è laureato Campione d’Inghilterra con sette giornate d’anticipo. Per questo la debacle dei Reds contro il Manchester City di Guardiola non è andata giù a Jurgen Klopp che ha ammonito così la squadra:

«L’atteggiamento è stato fantastico, stavamo lottando veramente. In 4 occasioni però non siamo rimasti concentrati e magari ci sono delle spiegazioni per quello che è successo. Il City è bravo a sfruttare queste situazioni e dobbiamo fare in modo di non avere più problemi di questo tipo domenica».