Klopp, un indizio sul futuro di Guardiola? Le parole del tedesco – VIDEO

Klopp festeggia la Champions e parla di Guardiola: «Ci siamo promessi battaglia l’anno prossimo». In Inghilterra o in Europa?

Tutto è finalmente finito. Adesso, forse, si riuscirà a capire qualcosa in più sul mega valzer di allenatori che sta per scatenarsi. Tocca alla Juventus fare la prima mossa, per innescare in successione una serie di meccanismi che riguardano tutte le altre squadre. Maurizio Sarri sembra il favorito, ma la suggestione Guardiola non è mai tramontata.

Ci ha pensato Jurgen Klopp a dare un possibile segnale sul futuro dello spagnolo. In conferenza stampa post Champions, reagendo a una domanda, ha risposto così: «Ero al telefono con Pep, ci siamo ripromessi battaglia l’anno prossimo. Lotteremo per tutto e vedremo chi vincerà qualcosa». La domanda più logica adesso è solo una: il riferimento e alla Premier League o alla Champions League? Ancora qualche giorno e si scioglieranno le riserve.