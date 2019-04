Calciomercato Juve: i bianconeri su Kroos e Casemiro in caso di trasferimento di Paul Pogba al Real Madrid di Zidane

Juventus sempre più attiva sul fronte mercato. Obiettivo: acquistare un grande centrocampista. Ramsey è già in cassaforte ma non basta. La Juve vuole aumentare la qualità della rosa, la qualità dei passaggi e di conseguenza la qualità del gioco. Allegri lo dice sempre, ora potrebbe essere accontentato anche sul mercato. Il primo obiettivo è Paul Pogba ma il centrocampista del Manchester United è vicino al Real Madrid. L’eventuale arrivo alla corte di Zidane però potrebbe spalancare le porte per un altro obiettivo a metà campo: Toni Kroos.

Il centrocampista tedesco, punto di forza del Real in tre Champions League e della Germania campione del mondo nel 2016, ha un accordo fino al 2022 e uno stipendio da oltre 11 milioni di euro. Se Pogba dovesse arrivare al Bernabeu, il tedesco potrebbe chiedere la cessione. Stesso discorso per Casemiro, al Real ormai da diversi anni. Il brasiliano ha un contratto con scadenza 2021, non più modificato dalla data della sua stesura nel 2015 e guadagna poco meno di 5 milioni. Secondo Tuttosport, anche il brasiliano è un’opzione per il centrocampo ma il brasiliano ha meno qualità e più forza fisica rispetto a Kroos o Pogba.