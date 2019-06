Krunic Torino: i gol e la verticalità del talento bosniaco

Il Torino è uno dei club interessati alle prestazioni di Rade Krunic. Il talento bosniaco ha grandi qualità offensive

L’Empoli 2018-2019 ha saputo lanciare parecchi talenti, oggi ambiti da squadre importanti. Rade Krunic, richiesto da parecchi club come per esempio Torino e Genoa, è uno di questi. Impiegato soprattutto come mezz’ala (a volte come sottopunta), il bosniaco ha dimostrato le sue qualità nel corso di questa stagione.

Nel palleggio elaborato dell’Empoli, Krunic non aveva grandi compiti nella manovra. Le sue doti migliori sono negli ultimi metri. Possiede spiccate capacità offensive: grande senso dell’inserimento, ottimo tiro e discreti numeri nel dribbling. 5 gol e 7 assist nell’ultima stagione.