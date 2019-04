L’Inter pensa alla prossima stagione. Nel mirino del club nerazzurro c’è Max Kruse, che può liberarsi a costo zero

Nome nuovo per l’Inter: idea Max Kruse. Rinforzo d’esperienza per il club nerazzurro? L’Inter starebbe seguendo il duttile calciatore tedesco di proprietà del Werder Brema, pronto a lasciare il suo attuale club a parametro zero. Il giocatore infatti è in scadenza di contratto, non ha trovato l’accordo con il Werder ed è pronto a fare le valigie. Attenzione dunque alla possibilità Inter.

Pogba, Pirlo, Emre Can ma anche Khedira, Dani Alves, Coman e tanti altri: questi i parametri zeri ingaggiati da Marotta alla Juventus. L’amministratore delegato dell’Inter, dopo aver chiuso per Diego Godin dall’Atletico Madrid, potrebbe pensare anche all’esperto Kruse che sta trascinando il Werder Brema in Europa dopo 9 anni di assenza. L’attaccante ha realizzato 11 gol in questa stagione e ha aperto le porte a un suo addio: «Sicuramente giocherò le competizioni europee l’anno prossimo. Mi piacerebbe farlo con il Werder Brema, ma se dovessero arrivare offerte e progetti interessanti». L’Inter c’è.