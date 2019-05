La Fiorentina sorride: Jordan Veretout torna contro il Parma.

Ottime notizie per Montella: ridotta da due a una sola giornata la squalifica del centrocampista che tornerà a disposizione da domenica

Sospiro di sollievo per Jordan Veretout, che contro il Parma ci sarà. Un’arma in più fondamentale in mezzo al campo per Vincenzo Montella e la sua Fiorentina, ancora a caccia della salvezza matematica in un clima tesa a causa della contestazione dei tifosi. Ridotta di un turno la squalifica, ecco il comunicato ufficiale.

«La Corte Sportiva d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 maggio 2019, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara».