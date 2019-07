La Gumina al Brescia? L’agente dell’attaccante fa chiarezza 

L’agente di Antonino La Gumina, attaccante in forza all’Empoli, ha parlato del possibile interessamento del Brescia sul giocatore

Intervistato ai microfoni di PianetaSerieB, l’agente di Antonino La Gumina, Francesco Salerno, ha commentato così il possibile interessamento del Brescia nei confronti del giocatore.

Ecco le sue parole: «Interessamento del Brescia per La Gumina? A meno che non mi sia perso qualcosa, non mi risulta di un potenziale sondaggio da parte delle Rondinelle per Antonino. Per il momento non c’è assolutamente nulla di vero: smentisco, pertanto, questa indiscrezione».