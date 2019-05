La Roma non si arrende: Florenzi e Dzeko mantengono viva la speranza

Mirante respinge gli assalti della Juve, Florenzi e Dzeko puniscono la Vecchia Signora: la Roma non molla la presa sull’Europa

Era l’ultimo treno per restare aggrappati alla corsa Champions. La Roma ci è salita senza esitazioni ma solo con un po’ di timore mostrato nei primi 45 minuti, in cui è rimasta aggrappata al match solo grazie ai miracoli di Mirante. Almeno tre gli interventi dell’estremo difensore utili a non fare passare in vantaggio la Juventus.

Nella ripresa il copione è diverso: i bianconeri sono meno incisivi, i capitolini più arrembanti. La rete di Florenzi, seguita da quella di Dzeko, consente a Ranieri di mantenere viva la speranza di qualificazione per l’Europa che conta. Seppur molto complicato, la speranza è sempre l’ultima a morire.