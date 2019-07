Lampard al Chelsea, Shevchenko gli dedica un pensiero speciale – FOTO

Frank Lampard torna al Chelsea, questa volta come allenatore. L’ex centrocampista ha firmato un contratto con il club inglese nel quale è diventato grande. A lui sono arrivati gli auguri di Shevchenko, suo compagno in Blues.

«Buona fortuna Mister, felice di vederti tornare al Chelsea» ha scritto l’ucraino. I due hanno vestito insieme la maglia del club inglese dal 2006 al 2008.

Good luck Mister and happy to see you back at @ChelseaFC 👏🏻 #franklampard pic.twitter.com/Huyiatuw40

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) July 5, 2019