Calciomercato Empoli: il club toscano mette tra gli obiettivi Gianluca Lapadula, attaccante poco impiegato nell’attuale esperienza al Genoa

Calciomercato Empoli in fermento. Il club azzurro della Valdelsa mette nel mirino Gianluca Lapadula. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante classe 1990 lascerà il Genoa nella finestra attuale di calciomercato e l‘Empoli pare il club favorito per assicurarsi le sue prestazioni. Con la maglia del Grifone – dove milita dall’estate 2017 – Lapadula, nella stagione in corso, ha collezionato solo due presenze, chiuso dalle ottime prestazioni degli attaccanti Piatek e Kouame. In cerca di spazio, il club azzurro pare al momento la destinazione più probabile per l’ex giocatore del Milan; oltre a lui, l’Empoli ha messo nel mirino anche altri due obiettivi per questa sessione di trasferimenti: i centrocampisti Filippo Costa (SPAL) e Marko Pajac (Cagliari) e i portieri Federico Marchetti e Rafael, rispettivamente in forza a Genoa e Sampdoria.