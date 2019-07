Laurini: «Parma gruppo straordinario, vogliamo conquistare la salvezza»

Vincent Laurini, nuovo giocatore del Parma, parla dal ritiro dei crociati: le sue parole sul gruppo e su molto altro

PARMA – «Gruppo straordinario. Sono felice di essere venuto qua e non vedo l’ora di continuare la seconda parte del ritiro in Austria. Speriamo di conquistare la salvezza. La Serie A è sempre un campionato difficilissimo. Tante squadre lottano per quest’obiettivo, noi dobbiamo lavorare e farci trovare pronti».

ATTACCANTI – «I nostri attaccanti hanno un potenziale enorme. Inglese è fortissimo, Gervinho è una freccia e anche Sprocati è un buon giocatore. Spero facciano tanti gol».

D’AVERSA – «È un mister molto preparato e bravo anche perché ha giocato fino a poco tempo fa. Ci aiuta su tanti aspetti, carica tanto la squadra e non lascia niente al caso».