Lazaro Inter, l’offerta non basta: nerazzurri pronti al rilancio

L’Inter è pronta al rilancio per Lazaro, esterno austriaco finito nel mirino di Marotta e Conte. Dopo una prima offerta, si alza la posta

I 15 milioni offerti non bastano per convincere l’Hertha Berlino a lasciar partire Lazaro. L’Inter, dopo la prima proposta per l’austriaco, dovrà rialzare la posta in gioco se vorrà portare a Milano il giovane esterno.

Come spiega il Corriere dello Sport, non è bastato neppure il secondo rilancio a 17 più 2 di bonus. Il club tedesco vuole almeno 20 milioni più 5 di bonus per far partire il talentino. Possibile un incontro a metà strada: i nerazzurri dovrebbero offrire almeno 20/21 milioni per convincere l’Hertha.