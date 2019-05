Lazio, Bruno Jordao porta dribbling e imprevedibilità ai biancocelesti

La partita di Bruno Jordao contro il Torino è stata buona. La Lazio si interroga sul futuro del talento portoghese

La Lazio ha chiuso all’ottavo posto il campionato, giocando a Torino con una formazione imbottita di riserve. Come mezzala sinistra, Inzaghi ha schierato Bruno Jordao, all’esordio dal primo minuto.

In fase di non possesso, la Lazio ha adottato un 532 molto accorto, in cui il portoghese era il terzo di sinistra. Palla al piede, Bruno Jordao ha dimostrato un ottimo cambio di passo: in appena 57′, ha effettuato ben 4 dribbling, recordman del match. Vedremo se la Lazio punterà su di lui.