Lazio, Cataldi: «Soddisfatti per la Coppa Italia, ma in campionato…»

Danilo Cataldi ha parlato della stagione della sua Lazio e del prossimo impegno con il Torino: le sue parole

Dopo la vittoria della Coppa Italia e la conseguente qualificazione in Europa League per la Lazio, è tempo di bilanci. A parlare della stagione è stato Danilo Cataldi a Lazio Style Channel: le sue parole.

STAGIONE – «C’è tanta soddisfazione nello spogliatoio per la vittoria in finale di Coppa Italia. Complessivamente potevamo fare meglio in campionato, ma alzare un trofeo resta nella storia ed è importante per tutti».

TORINO – «Domenica affronteremo il Torino, dobbiamo onorare l’ultima giornata di campionato offrendo una grande prestazione anche per ripagare i nostri tifosi che verranno a sostenerci allo Stadio Olimpico di Torino».