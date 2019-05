Lazio, Correa è la maggiore fonte di imprevedibilità biancoceleste

In un’annata dove molti giocatori stanno deludendo, le qualità di Joaquín Correa sono determinanti nell’economia offensiva della Lazio.

Joaquín Correa si sta rivelando imprescindibile per la Lazio, soprattutto perché si è inserito in una stagione dove i pilastri dell’annata passata (Milinkovic-Savic e Luis Alberto su sutti) hanno palesemente calato le loro performance. Se è vero che l’ex Siviglia sottoporta è un po’ impreciso (appena 4 gol in campionato nonostante tiri ben 3.3 volte ogni 90′), il suo peso complessivo è determinante.

Record di assist (4), secondo per passaggi chiave (2.7) e, soprattutto, primatista per dribbling riusciti (ben 3.3). La sua velocità ha reso la Lazio più incisiva nelle ripartenze e il suo continuo movimento consente di riempire meglio il fronte d’attacco (nella slide sopra dà ampiezza a destra). Tra le poche note liete della stagione.