Lazio, cosa porterebbe Daniele Baselli a centrocampo

Baselli può rendersi utile per la Lazio di Simone Inzaghi. Il centrocampista è maturato molto con Mazzarri

Con l’addio di Milan Badelj, Daniele Baselli è un nome chiacchierato per il centrocampo della Lazio. Nel corso di questo suo triennio al Torino, se si guardano le medie ogni 90′ i numeri sono sempre rimasti piuttosto simili, essenzialmente tranne uno: i tiri dentro l’area di rigore. E’ passato dagli 0.8 del 2016-2017 agli 0.4 del 2018-2019.

Ciò esprime la crescita di Baselli: se in passato era soprattutto una mezz’ala offensiva, in questo campionato Mazzarri lo ha spesso schierato più bloccato. E’ migliorato nelle letture difensive, giocando anche davanti alla difesa. Alla Lazio aiuterebbe molto Leiva come mezz’ala.