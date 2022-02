Lazio, Felipe Anderson: «Mi alleno ogni giorno da falso nueve»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche Felipe Anderson ha parlato al termine della sfida persa dalla Lazio contro il Porto in Europa League

Le parole rilasciate da Felipe Anderson ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la sconfitta contro il Porto:

AMAREZZA – «C’è amarezza, nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita palleggiando bene e con fiducia anche nella nostra area. Non è facile contro di loro che pressano forte. Purtroppo abbiamo preso goal ad inizio secondo tempo, però la prestazione ci da morale».

FALSO NUEVE – «Ogni giorno in allenamento provo da falso nueve, guardo molti video e vedo i movimenti di Immobile, specie nell’attacco alla profondità dove lui è un top. Mi piace avere la responsabilità di giocare in questo ruolo, dobbiamo aiutare la squadra in ogni modo».