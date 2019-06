Lazio, il rinnovo di Inzaghi con un patto. L’obiettivo sarà la Champions

Inzaghi rinnova ufficialmente il contratto con la Lazio e stringe un patto con Lotito. La qualificazione alla Champions il prossimo obiettivo

Dopo tantissime voci in cui Simone Inzaghi appariva lontano dalla panchina della Lazio, è arrivato ufficialmente il rinnovo per l’allenatore che proseguirà la sua avventura sulla panchina biancoceleste. Accordo maturato dopo una serie di incontri tra lui e il presidente Lotito che, nonostante una serie di dissidi iniziali, ha poi calorosamente stretto la mano al suo tecnico.

Tante le soddisfazioni che il tecnico ha regalato al suo presidente in questi anni, grazie ovviamente ai trofei conquistati. È sempre mancato, tuttavia, quel passettino in più per rendere la Lazio catalogabile tra le grandi. Nonostante sia sempre stato l’obiettivo iniziale della stagione, i capitolini non sono mai riusciti a qualificarsi in Champions League con Inzaghi in panchina. È fuori dubbio che sarà proprio questo il bersaglio principale dei biancocelesti nella prossima stagione.